Настоящее и будущее трейдинга - это робоэдвайзинг!

Робоэдвайзер – это автоматизированный роботизированный советник, который с помощью заложенных в него математических алгоритмов генерирует торговые сигналы в зависимости от текущей ситуации на рынке, средств трейдера, его пожеланий по стратегии инвестиционного поведения, уровням риска и предпочтений по секторам финансового рынка. В 2017 году робоэдвайзерами по всему миру пользовались лишь 13 млн человек, а сейчас это число выросло в пять раз — до 70,5 млн человек. Количество пользователей таких сервисов увеличивается более чем на 50% в год. Такая динамика дает основания предполагать, что к 2023 году количество пользователей робоэдвайзеров достигнет 147 млн человек!
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Представляем вам топ-3 наиболее эффективных роботизированных советника. Всех роботов можно протестировать совершенно бесплатно. К каждому роботу прилагается инструкция по его установке в торговой платформе. 

Самый новый

R Smart Machine 2.2

Комплекс торговых индикаторов с защитой от волатильности, таймфреймы: М1-H1, торговые инструменты: валюта и металлы.

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VPS бесплатно

Самый надежный

EA Smart Machine 3.0

На основе индикаторов с применением VSA анализа, таймфреймы: М5-М15, торговые инструменты: биржевые индексы, валюта и сырье.

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Самый профессиональный

Deluxe Income Full

Комплекс индикаторов с гибким функционалом настройки, таймфреймы: от М1, торговые инструменты: акции, биржевые индексы, валюта и сырье.

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Мы также оказываем услуги по поддержке и настройке робоэдвайзеров! Поможем выбрать стабильный VPS-сервер, брокерскую компанию с качественным сервисом и подберем оптимальные настройки под средства на торговом счете.

robot

Брокерские технологии

Каждый наш робот – это результат работы команды финансовых аналитиков, программистов и тестировщиков.

reliability

Гарантия надежности

Вы можете протестировать робота на демо-счете, чтобы проверить заложенные показатели доходности.

clients

Рекомендации клиентов

Более 70% пользователей наших роботов начали использовать их по рекомендации других трейдеров.

partners

Надежные партнеры

Среди наших партнеров только лицензированные биржевые и банковские брокеры без конфликта интересов.

support

Поддержка 24/5

Для пользователей наших роботов доступна круглосуточная техническая и аналитическая поддержка на 8 языках.

Глобальное присутствие

Наши роботы помогают торговать трейдерам из более чем 20 стран на биржевых и внебиржевых рынках.

01.

Зарегистрироваться

Заполните форму и получите трех наших роботов бесплатно на ваш email.

02.

Установить

Установите робота на торговую платформу по инструкции или через нашу поддержку.

03.

Протестировать

Протестируйте роботов на демо-счете, чтобы выбрать подходящего по доходности риску.

04.

Подключить к счету

Подключите протестированного робота к вашему брокерскому счету.

Ссылка на скачивание торгового робота направлена на ваш Email

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Услуги предоставляются компанией Трейдинг Тайм Лимитед.

Представительство Трейдинг Тайм Лимитед в Российской Федерации осуществляет: ООО "Импульсная аналитика", ИНН: 7751146359
Адрес 108841, г Москва, г. Троицк, мкр В, д. 34, оф. 186 тел +74995846547

Согласно федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996N 39-ФЗ компания не осуществляет брокерскую деятельность. Компания осуществляет деятельность только по предоставлению программного обеспечения. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

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