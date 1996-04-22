Настоящее и будущее трейдинга - это робоэдвайзинг!

Робоэдвайзер – это автоматизированный роботизированный советник, который с помощью заложенных в него математических алгоритмов генерирует торговые сигналы в зависимости от текущей ситуации на рынке, средств трейдера, его пожеланий по стратегии инвестиционного поведения, уровням риска и предпочтений по секторам финансового рынка. В 2017 году робоэдвайзерами по всему миру пользовались лишь 13 млн человек, а сейчас это число выросло в пять раз — до 70,5 млн человек. Количество пользователей таких сервисов увеличивается более чем на 50% в год. Такая динамика дает основания предполагать, что к 2023 году количество пользователей робоэдвайзеров достигнет 147 млн человек!