Настоящее и будущее трейдинга - это робоэдвайзинг!
Представляем вам топ-3 наиболее эффективных роботизированных советника. Всех роботов можно протестировать совершенно бесплатно. К каждому роботу прилагается инструкция по его установке в торговой платформе.
Самый новый
R Smart Machine 2.2
Комплекс торговых индикаторов с защитой от волатильности, таймфреймы: М1-H1, торговые инструменты: валюта и металлы.Получить на email
Самый надежный
EA Smart Machine 3.0
На основе индикаторов с применением VSA анализа, таймфреймы: М5-М15, торговые
инструменты: биржевые индексы, валюта и сырье.
Самый профессиональный
Deluxe Income Full
Комплекс индикаторов с гибким функционалом настройки, таймфреймы: от М1, торговые
инструменты: акции, биржевые индексы, валюта и сырье.
Мы также оказываем услуги по поддержке и настройке робоэдвайзеров! Поможем выбрать стабильный VPS-сервер, брокерскую компанию с качественным сервисом и подберем оптимальные настройки под средства на торговом счете.
Брокерские технологии
Каждый наш робот – это результат работы команды финансовых аналитиков, программистов и тестировщиков.
Гарантия надежности
Вы можете протестировать робота на демо-счете, чтобы проверить заложенные показатели доходности.
Рекомендации клиентов
Более 70% пользователей наших роботов начали использовать их по рекомендации других трейдеров.
Надежные партнеры
Среди наших партнеров только лицензированные биржевые и банковские брокеры без конфликта интересов.
Поддержка 24/5
Для пользователей наших роботов доступна круглосуточная техническая и аналитическая поддержка на 8 языках.
Глобальное присутствие
Наши роботы помогают торговать трейдерам из более чем 20 стран на биржевых и внебиржевых рынках.
Зарегистрироваться
Заполните форму и получите трех наших роботов бесплатно на ваш email.
Установить
Установите робота на торговую платформу по инструкции или через нашу поддержку.
Протестировать
Протестируйте роботов на демо-счете, чтобы выбрать подходящего по доходности риску.
Подключить к счету
Подключите протестированного робота к вашему брокерскому счету.